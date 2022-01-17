Житель Харківської області запропонував розмістити у себе базу НАТО

Житель Харківської області запропонував НАТО розмістити на своїй земельній ділянці військову базу. Чоловік висловив готовність передати Альянсу 8,13 га у безкоштовне довічне користування, повідомляє Обозреватель.

Він офіційно зафіксував свою ініціативу, написавши заяву на ім'я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Фото листа було опубліковано у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

У листі чоловік уточнив адресу земельної ділянки, яка розташована в одному із сіл області, а також підписав заяву та уточнив дату – 10 січня. Автор поста зазначив, що агресивні дії Росії лише переконують українців у необхідності інтеграції з НАТО.