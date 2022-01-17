Французький необанк заходить в Україну

Французька фінтех-компанія Qonto наймає співробітників в Україні і анонсувала відкриття місцевого офісу, повідомляє AIN.ua.

Qonto – це необанк для підприємців, який обслуговує малий і середній бізнес та фрілансерів. Сервіс об’єднує в собі банківські послуги, бухгалтерський облік та керування витратами.

На український ринок стартап виходить в партнерстві з українською компанією WeSoftYou. Спершу необанк планує найняти одну команду, а в подальшому – відкрити офіс розробки в Україні.

Наймати українських розробників сервіс почав ще у грудні 2021 року. Зараз відкриті вакансії розробників.

Основна команда розташовується у Франції, але Qonto має досвід найму в інших європейських країнах. До 2025 компанія планує збільшити число користувачів до одного мільйона, а кількість співробітників з 500 до 2 тисяч.

12 січня стало відомо, що Qonto залучив 552 млн доларів інвестицій в раунді D. Це один з найбільших раундів в історії Франції. Лід-інвестори – Tiger Global та TCV.

Минулий раунд на 100 млн євро вдалось отримати два роки тому – у січні 2020 року. Загалом стартап отримав понад 700 млн доларів інвестицій. Оцінка сервісу виросла до 5 млрд доларів.