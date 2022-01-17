За період пандемії найбагатші люди планети подвоїли статки

10 найбагатших людей планети змогли стати вдвічі багатшими за час пандемії коронавірусу, підрахувала некомерційна організація Oxfam, що займається вирішенням проблем бідності та нерівності у різних країнах, повідомляє Лента.Ру.

За підрахунками авторів, сукупні статки 10 лідерів списку найбагатших людей світу зросли з весни 2020 року з 700 мільярдів доларів до 1,5 трильйона. Таке зростання стало більш значним, ніж за останні 14 років перед пандемією. Точка відліку пов'язана із попередньою глобальною економічною кризою 2008-2009 років.

Oxfam наголошує, що зростання добробуту одних людей у нинішніх умовах нерозривно пов'язане зі зниженням доходів в інших та веде до збільшення нерівності у всьому світі. Організація називає ситуацію, що склалася, "економічним насильством". За підрахунками Oxfam, нерівність щодня призводить до загибелі 21 тисячі людей через обмежений доступ до охорони здоров'я, голоду та гендерного насильства.

За даними Bloomberg, найбагатшою людиною світу на цей момент є засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, чиї статки оцінюються у 269 мільярдів доларів. Також в першу трійку входять засновник Amazon Джефф Безос зі статками 187 мільярдів доларів і голова модного холдингу LVMH Бернар Арно зі 164 мільярдами.