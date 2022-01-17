Як планета може втрати материнську зірку

Вранці на сході, вибачте за тавтологію, сходить Сонце. Цей схід – це те, в чому ми не сумніваємося й це відбувається мільярди років поспіль. Але, виявляється, що не на всіх планетах можна це побачити, повідомляє 24 Канал.

Й мова йде не про планети, які перебувають у приливному захопленні й обернені до зірки лише однією стороною (щось подібне відбувається з Меркурієм). Мова йде про загадкові планети-сироти, які взагалі не мають зірки й вільно рухаються у космічному просторі.

Звідки беруться самотні планети

Планети-сироти надзвичайно важко виявляти. Це й не дивно, адже звичними методами виявлення екзопланет тут скористатися буде тяжко. Та все ж науковцям вдається це зробити. То ж як утворюються планети без зірок?

Астрономи досліджують це питання, але через невелику вибірку чітких відповідей немає. Існують дві доволі очевидні теорії формування: