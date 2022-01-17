Землетрус у Румунії поширився на територію Одеської області

На території сусідньої з Україною Румунії 16 січня трапився землетрус магнітудою 4,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи були відчутні в Одеській області, повідомляє Обозреватель.

Зазначається, що епіцентр землетрусу був розташований у районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині 138 км.

Румунії 16 січня трапився землетрус, який відчули на Одещині. Джерело: Головний центр спеціального контролю

За словами фахівців, він міг відчуватися в окремих населених пунктах південно-західної частини Одеської області, проте не ніс загрози для населення. Востаннє в Україні фіксували підземні поштовхи з території Румунії 7 січня.

Рятувальники зазначили, що інформації про негативні наслідки природного явища від населення не надходило.