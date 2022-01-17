В Україні хочуть запровадити новий штраф для водіїв

Українських водіїв у період з 1 жовтня до 31 березня планують штрафувати за те, що вони їздять на автомобілях із літніми шинами. Такий законопроєкт розробило МВС, і його незабаром зареєструють у Верховній Раді, повідомляє Today.ua.

Штраф пропонують невеликий – 340 гривень. Але за повторного такого правопорушення він збільшуватиметься.

Згідно з пропозицією поліції, до Правил дорожнього руху мають внести нові пункти, які визначають, як відрізнити зимову гуму від літньої та всесезонної.

Зокрема, шина зимова – шина з маркуванням на боковині "M+S", "MS", "M&S", "MS", "DP" та призначена для експлуатації взимку.

Шина літня – шина, що не має на боковині маркувань зимової та всесезонної шини та призначена для експлуатації влітку.

Всесезонна шина - шина, що має на боковині маркування "All Seasons" і призначена для експлуатації будь-якої пори року.

Поліція вважає, що це нововведення позитивно вплине на рівень безпеки дорожнього руху в Україні, стане менше ДТП, водії стануть більш відповідальними.