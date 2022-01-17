Порошенка намагалися не пустити в Україну та не віддавали паспорт

Під час проходження Петром Порошенком паспортного контролю в аеропорту з'явилися слідчі ДБР. Вони не давали пройти паспортного контролю п'ятому президентові.

Порошенко та його соратники заявили, що це спроба недопуску Порошенка на територію України.

У ДБР тоді заявили, що роблять процесуальні дії.

Після кількох хвилин напружених розмов із представниками Держприкордонслужби та ДБР Порошенко таки повернули паспорт і він пройшов паспортний контроль.

На виході з аеропорту він розповів журналістам, що йому перешкоджали співробітники ДБР, деякі з них, за його словами, були у формі прикордонників.

Порошенко заявив, що йому вдалося пройти паспортний контроль лише завдяки тому, що разом із Варшавою до Києва летіло багато журналістів.