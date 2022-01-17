Топ-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022

Третю позицію зайняв Xiaomi 12 Pro, поступившись срібною медалью OnePlus, який, безсумнівно, став головним анонсом другого тижня 2022 року, повідомляє Сьогодні.

Samsung Galaxy A52s та Apple iPhone 13 Pro Max піднялися на четверте та п'яте місця відповідно, а Xiaomi 11i HyperCharge зайняв шосте місце, пише GSMArena.

Серед моделей, якими найбільше цікавилися, Redmi Note 11 Pro піднявся до сьомого місця, Realme GT2 Pro – опустився до восьмого, тим часом у десятку найкращих повернувся Galaxy A12.

Рейтинг завершив Redmi Note 10 Pro, довівши число найпопулярніших Xiaomi у списку до чотирьох. Samsung, у свою чергу, до списку потрапило три.

З топу випали два телефони, які раніше теж були в десятці - Vivo V23 Pro і Xiaomi 12 - вони, очевидно, поступилися місцем новачкам.

Список Топ-10 найпопулярніших смартфонів виглядає так:

Samsung Galaxy S21 FE 5G

OnePlus 10 Pro

Xiaomi 12 Pro

Samsung Galaxy A52s 5G

Apple iPhone 13 Pro Max

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Realme GT2 Pro

Samsung Galaxy A12