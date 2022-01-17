Топ-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022

Третю позицію зайняв Xiaomi 12 Pro, поступившись срібною медалью OnePlus, який, безсумнівно, став головним анонсом другого тижня 2022 року, повідомляє Сьогодні.

Samsung Galaxy A52s та Apple iPhone 13 Pro Max піднялися на четверте та п'яте місця відповідно, а Xiaomi 11i HyperCharge зайняв шосте місце, пише GSMArena.

Серед моделей, якими найбільше цікавилися, Redmi Note 11 Pro піднявся до сьомого місця, Realme GT2 Pro – опустився до восьмого, тим часом у десятку найкращих повернувся Galaxy A12.

Рейтинг завершив Redmi Note 10 Pro, довівши число найпопулярніших Xiaomi у списку до чотирьох. Samsung, у свою чергу, до списку потрапило три.

З топу випали два телефони, які раніше теж були в десятці - Vivo V23 Pro і Xiaomi 12 - вони, очевидно, поступилися місцем новачкам.

Список Топ-10 найпопулярніших смартфонів виглядає так:

  • Samsung Galaxy S21 FE 5G
61e51720ace4d.png
  • OnePlus 10 Pro
61e5178ca8ac2.png
  • Xiaomi 12 Pro
61e517cf24766.png
  • Samsung Galaxy A52s 5G
61e517fee29cc.png
  • Apple iPhone 13 Pro Max
61e519837d362.png
  • Xiaomi 11i HyperCharge
61e519bdc34ad.png
  • Xiaomi Redmi Note 11 Pro
61e519f724150.png
  • Realme GT2 Pro
61e51a3298576.png
  • Samsung Galaxy A12
61e51a5d7e9ea.png
  • Xiaomi Redmi Note 10 Pro
61e51aa3d6d85.png

Новини

analytics