У Токіо показали довгобазний Suzuki Jimny

На автошоу в Токіо дебютував не зовсім звичайний п'ятидверний Jimny - Kimun Kamui (у перекладі "Гірський бог"). Авторами єдиного свого роду позашляховика є студенти японського автомобільного коледжу NATS. Від заводської версії він відрізняється перекроєним кузовом, підвіскою, доопрацьованим двигуном та перешитим салоном, повідомляє Автоцентр.

В основу п'ятидверного позашляховика лягла звичайна модель 2019 року. У процесі перероблення йому розпилили раму і подовжили на 400 мм за допомогою спеціальної вставки. При цьому багажник залишився тим самим.

Як тепер виглядає салон Suzuki Jimny, важко сказати — його фотографій немає. За деякими даними, в ньому з'явилася сучасна система мультимедіа, шкіряні сидіння та перешита стеля.

У рух п'ятидверний варіант позашляховика наводить 1,5-літровий двигун, який тепер видає не 102, а 124 л. Домогтися збільшення потужності студентам вдалося коштом турбонаддуву та переналаштованого електронного блоку управління двигуном. Кліренс теж став більшим – тепер це 152 мм.

Студентський Suzuki Jimny Kimun Kamui так і залишиться в єдиному екземплярі. Модель не піде у серію. П'ятидверний варіант позашляховика покупців порадує сам виробник. Його прем'єру заплановано на 2022 рік.