Китай вивів на орбіту Землі новий експериментальний супутник

У Китаї вивели на орбіту експериментальний супутник "Шиянь-13" в рамках свого першого орбітального запуску в цьому році. Місія визнана повністю успішною, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"17 січня о 10:35 за пекінським часом (4:35 кск) з центру запуска космодрому Тайюань стартувала ракета-носій "Чанчжен-2D", що відправила космічний апарат "Шиянь-13" на намічену орбіту. Місія визнана повністю успішною" , - йдеться в повідомленні корпорації.

За даними CASC, "Шиянь-13" призначений для стеження за космічним простором і проведенням випробувань відповідних технологій.

Двоступенева ракета-носій "Чанчжен-2D" була розроблена Шанхайською академією космічних технологій (SAST) для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. За інформацією розробників, вона також здатна виводити до 1300 кг корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту висотою близько 645 км.