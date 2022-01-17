Порошенко прокоментував спробу не пустити його до України

П'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко заявив, що співробітники ДБР намагалися не пустити його до України, відібравши внутрішній паспорт.

Таку заяву він зробив під час короткого коментаря журналістам в аеропорту Київ (Жуляни).

"Протягом 15 хвилин правоохоронці, частина яких була у формі прикордонників, а частина у чорній формі, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт, пояснивши це тим, що мають встановити мою особу, бо вони сумніваються, що я є Порошенком. Вони понад 15 хвилин перевіряли мій внутрішній паспорт, розробляючи сценарій недопуску мене на територію України" , – заявив Порошенко.

Він вважає, що такі дії є тиском на опозицію та спробою дискредитації держави на тлі новин про можливе вторгнення Росії.

"Хочу наголосити, що ситуацію нам вдалося вирішити лише завдяки тому, що серед пасажирів рейсу, яким ми повернулися з Варшави, була величезна кількість журналістів" , – сказав Порошенко, подякувавши деяким журналістам особисто.

Далі Порошенко залишив будівлю та попрямував на політичний мітинг біля аеропорту Жуляни, там встановили сцену.

Під час свого виступу Порошенко дорікнув Зеленському, що той "грав на роялі", зображаючи, що це "і є культура моєї України".