ГБР в аеропорту намагалося вручити Порошенкові повістку про виклик до суду

Сьогодні в Україні прибув колишній президент України Петро Порошенко. Представники Державного бюро розслідувань прямо в аеропорту намагались йому вручити повістку з викликом до суду. Про це, з посиланням на радника з комунікацій ДБР Тетяну Сапьян під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, він відмовився.

"Сьогодні ДБР намагалося вручити повістку про виклик до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів" , - заявила вона.

Сьогодні на паспортному контролі, до Порошенка підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду.

Крім того, прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента близько 15 хвилин і не віддавали його. Але потім, все ж такий, документ віддали.