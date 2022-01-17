Як почувається Tesla на українському ринку

Інтерес українських споживачів до електромобілів марки Tesla у 2021 році зазнав значних змін. Імпорт зменшується, а внутрішні перепродажі зростають, повідомляє 24 Канал.

Про попит на автомобілі марки Tesla на своїй сторінці у соцмережі﻿ розповіла експерт транспортних інновацій Марина Китіна.

Головні тенденції – значне зменшення імпорту та зростання внутрішніх перепродажів. Фактично це означає, що теперішні власники електромобілів марки Tesla активно від них позбавляються.

Всього на кінець 2021 року парк електромобілів Tesla становив 5 250 одиниць, що складає майже 16% від загального парку електромобілів, 33 522 в Україні. Цей показник досягнуто у тому числі завдяки реєстрації 1 670 машин ввезених в Україну за 2021 рік.

Model 3 – 844 од.

Model S, 416 од.

Model X, 229 од.

Model Y, 179 од.

У 2020 році лідером продажу була також Model 3, але їх було продано на 21 автівку більше. Model S була на другому місці, з показником 748 машин, що аж на 332 одиниці більше ніж показник 2021 року.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – в 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Більшість з них ввезена з США, менша частина з ЄС. Цікавий момент – у 2021 році було ввезено 85 китайських Tesla, 55 - Model 3 та 30 - Model Y.

Абсолютна більшість автівок була ввезена вживаними й тільки 18 новими.

7 - Model 3;

6 - Model X;

3 - Model Y;

2 - Model S.

Загалом 2021 рік виявився не найкращим для Tesla в Україні, було продано на 317 (-16%) машин менше, ніж у 2020 році. При цьому росте показник перепродажів на внутрішньому вторинному ринку, зростання склало понад 30%, з 1090 одиниць у 2020 році до 1 470 у 2021.Це свідчить про те, що україніці які вже мають досвід експлуатації електромобіля хочуть від нього позбавитись.