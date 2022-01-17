Нестача світла у зимовий період шкодить здоров'ю

Працюючи взимку без природного світла, є велика можливість підірвати своє здоров'я. Апатія, депресивний стан та інші проблеми – часті супутники людини, яка працює в зимовий час, повідомляє Men's Life.

Непоодинокі випадки, коли в зимовий період люди скаржаться, що в них настають затяжні депресії та повна байдужість до всього навколишнього. Вчені розглянули цю проблему і дійшли висновку, що це далеко не випадково. На те, що організм людини негативно реагує в холодну пору року, є вагомі причини.

Експертами було проведено спеціальні дослідження, учасниками яких стали 2 тисячі осіб. Половина добровольців скаржилася, що в зимовий період вони зазнають катастрофічного дефіциту сонячного світла на робочому місці, що дуже сильно їх пригнічує.

Коли організму не вистачає світла, перш за все починаються порушення нервової системи. І якщо людина систематично відчуватиме брак природного освітлення, йому загрожують незворотні психічні розлади. Такого висновку дійшли дослідники, підвівши підсумок експерименту.

Єдина втіха, на думку вчених, це подальше покращення, адже з наближенням весни кількість сонячного годинника поступово збільшується.

Інші експерти з'ясували, що люди, які постають дуже рано, ризикують здоров'ям свого серця. Виною всьому стрес, який відчуває людина, прокидаючись рано вранці. А тому вчені рекомендують повноцінно висипатися, якщо є така можливість.