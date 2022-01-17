Земля остигає швидше, ніж очікувалося

4,5 мільярда років тому на поверхні Землі панували екстремальні температури. Вона була вкрита глибоким океаном магми, повідомляє Сьогодні.

За мільйони років поверхня планети охолола, утворивши поверхню, де ми з вами живемо. Але процес охолодження досі не зупинився.

Вчені з Інституту науки Карнегі розробили складну систему, яка дозволяє їм вимірювати в лабораторних умовах теплопровідність бриджманіту – основного елемента земної мантії.

Ця система показала, що теплопровідність бриджманіту приблизно в 1,5 рази вища, чим передбачалося.

Це говорить про те, що потік тепла з ядра в мантію також вищий, ніж вважалося раніше. Більший тепловий потік, у свою чергу, збільшує мантійну конвекцію та прискорює охолодження Землі.

"Наші результати можуть дати нам новий погляд на еволюцію динаміки Землі. Вони припускають, що Земля, як і інші тверді планети Меркурій і Марс, остигає і стає неактивною набагато швидше, ніж очікувалося" , – пояснив керівник дослідження.

Що це означає