Дипломат нагадав, як Росія виправдовувала свої дії в Україні

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, як свого часу на засіданні Ради Безпеки Росія виправдовувала агресивні дії щодо України у 2014 році, повідомляє Укрiнформ.

"Чуркін (тодішній постпред Росії при ООН, нині покійний - ред.) намагався виправдати дії Росії наявністю "копії оригіналу заяви" Януковича, який звернувся до РФ із проханням використати підрозділи збройних сил Росії в Україні" , - зазначив Кислиця.

За його словами, це був безпрецедентний випадок в історії ООН після завершення холодної війни, коли "постійний член Ради безпеки, радше країна, яка захопила це місце, вчиняє такі дії" .

"Звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України. Віктор Янукович, 1 березня 2014 року" , - цитував Віталій Чуркін на засіданні Радбезу ООН лист тодішнього президента.

Проте згодом Дмитро Пєсков заявив, що листа Януковича не було, зауважив Сергій Кислиця. Він навів слова речника президента РФ: "Річ у тому, що жодного листа офіційно до адміністрації президента не надходило. Жодного подібного документа в адміністрації президента не реєструвалося" .

"Тобто посол Путіна на весь світ заявив, що лист Януковича існував, а рупор Путіна - що не було жодного листа" , - зазначив Кислиця.

Дипломат вважає, що заяви Чуркіна в Раді безпеки ООН ще відгукнуться Росії.