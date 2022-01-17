Британський посол закликала владу України об'єднатися проти РФ
На тлі кримінального переслідування експрезидента Петра Порошенка у справі про «держзраду» Великобританія закликала українську владу зосередитися на більш нагальних питаннях. Про це у Twitter написала британський посол у Києві Мелінда Сіммонс, повідомляє Новое время.
За її словами, Україні слід приділяти більше уваги протистоянню загрозі з боку РФ.
"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з уваги і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики", — заявила Сіммонс.
Порошенко прилетів близько 9:00 рейсом з Варшави до столичного аеропорту Жуляни. Крім прихильників, експрезидента зустрічали також багато журналістів та працівники правоохоронних органів.
Підозра Порошенку у держзраді
20 грудня експрезиденту Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Це стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.