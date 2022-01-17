Британський посол закликала владу України об'єднатися проти РФ

На тлі кримінального переслідування експрезидента Петра Порошенка у справі про «держзраду» Великобританія закликала українську владу зосередитися на більш нагальних питаннях.﻿ Про це у Twitter написала британський посол у Києві Мелінда Сіммонс, повідомляє Новое время.

За її словами, Україні слід приділяти більше уваги протистоянню загрозі з боку РФ.

"Усім політичним лідерам в Україні потрібно об'єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з уваги і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики" , — заявила Сіммонс.

Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз. У цей час важливо не втратити це з поля зору і не відволікатися на поляризацію внутрішньої політики. #Україна — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 17, 2022

Порошенко прилетів близько 9:00 рейсом з Варшави до столичного аеропорту Жуляни. Крім прихильників, експрезидента зустрічали також багато журналістів та працівники правоохоронних органів.

Підозра Порошенку у держзраді

20 грудня експрезиденту Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Це стосується справи про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014−2015 роках.