Не можна дозволити Путіну відтворити СРСР – сенатор США
Американський сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають завадити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі, повідомляє Новое время.
"Він (Путін – ред.) намагається відтворити те, що в нього було раніше. Цього не можна допустити", - сказав сенатор.
За його словами, Путін намагається поділити НАТО, "послабити його".
Ромні також наполягає, що газопровід "Північний потік-2" необхідно заблокувати.
"Ми повинні дати йому (Путіну - ред.) зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не буде працювати. У нього не буде цього багатства, якщо він вдасться до будь-яких дій для повалення уряду в Україні — його закриють", - підкреслив Ромні.