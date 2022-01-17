Не можна дозволити Путіну відтворити СРСР – сенатор США

Американський сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив, що Сполучені Штати та інші західні країни мають завадити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі, повідомляє Новое время.

"Він (Путін – ред.) намагається відтворити те, що в нього було раніше. Цього не можна допустити" , - сказав сенатор.

За його словами, Путін намагається поділити НАТО, "послабити його".

Ромні також наполягає, що газопровід "Північний потік-2" необхідно заблокувати.