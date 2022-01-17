У Греції почали штрафувати всіх невакцинованих старше 60 років

Відсьогодні у Греції почали виписувати щомісячний штраф у розмірі 100 євро всім людям віком від 60 років, які ще не були вакциновані від коронавірусу, повідомляє УНІАН.

З моменту оголошення штрафів 90% громадян старше 60 років уже зробили щеплення або записалися на прийом до лікаря. Проте ще 10% - не вакциновані.

Зазначимо, уряд Греції вирішив зробити вакцинацію обов'язковою для громадян віком від 60 років, оскільки вони вважаються вразливою групою. Дев'ять із десяти смертей від COVID-19 припадає на громадян саме цієї категорії. Семеро з десяти пацієнтів в інтенсивній терапії старше 60 років та вісім із десяти пацієнтів не вакциновані.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що поширення обов'язкової вакцинації на осіб молодших 60 років не розглядається принаймні на цей час.