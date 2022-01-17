Новий флагман Vivo перевершив iPhone 13 за якістю зйомки

Камери "яблучних" смартфонів завжди вважалися топовими на ринку, а в 13-му поколінні вони стали ще кращими. Вони традиційно очолюють всілякі рейтинги, але, як виявилося, є смартфони Android, які ще кращі, повідомляє УНІАН.

Йдеться про смартфон Vivo X70 Pro, основний акцент у якому зроблено на камеру, але який, в той же час, може похвалитися і досить потужним процесором.

Згідно з індексом платформи DxOMark, яка спеціалізується на тестах якості зображення в смартфонах, китайський камерафон посів 12-е місце в загальному рейтингу, заробивши 131 бал, що помістило його на два рядки вище за iPhone 13, iPhone 13 mini і iPhone 12 Pro Max.

Фахівці виділили в камері Vivo X70 Pro точний замір експозиції, барвисті кольори, чудову деталізація при слабкому освіженні, правильний баланс білого на фото з надширококутним об'єктивом та високоякісну стабілізацію під час відеозйомки.