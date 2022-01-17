У Держприкордонслужбі заявили, що Порошенка пропускали згідно із законом

П'ятий президент України Петро Порошенко перетинав кордон згідно з нормами чинного законодавства, про це повідомила﻿ Державна прикордонна служба України.

"Під час перетину кордону Петром Порошенком українські прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. Прикордонники фіксували маніпуляції що, начебто, пана Порошенка намагаються не пропустити в Україну" , - йдеться в повідомленні. ﻿

У Держприкордонслужбі додали, що " жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну".

Під час заходів контролю про прибуття Порошенка в Україну було поінформовано представників правоохоронних органів.

Нагадаємо, на виході з аеропорту Порошенко розповів журналістам, що йому перешкоджали співробітники ДБР, деякі з них, за його словами, були у формі прикордонників.

П'ятий президент заявив, що йому вдалося пройти паспортний контроль лише завдяки тому, що разом із Варшавою до Києва летіло багато журналістів.