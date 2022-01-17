У Держприкордонслужбі заявили, що Порошенка пропускали згідно із законом
П'ятий президент України Петро Порошенко перетинав кордон згідно з нормами чинного законодавства, про це повідомила Державна прикордонна служба України.
"Під час перетину кордону Петром Порошенком українські прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства. Прикордонники фіксували маніпуляції що, начебто, пана Порошенка намагаються не пропустити в Україну", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі додали, що "
жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну".
Під час заходів контролю про прибуття Порошенка в Україну було поінформовано представників правоохоронних органів.
Нагадаємо, на виході з аеропорту Порошенко розповів журналістам, що йому перешкоджали співробітники ДБР, деякі з них, за його словами, були у формі прикордонників.
П'ятий президент заявив, що йому вдалося пройти паспортний контроль лише завдяки тому, що разом із Варшавою до Києва летіло багато журналістів.