Porsche показав преміальний варіант кросовера Cayenne

Німецька компанія Porsche підготувала для поціновувачів розкоші нову версію кросовера Cayenne. Новинка під назвою Platinum Edition буде доступна для модифікацій Cayenne, Cayenne E-Hybrid та Cayenne S, повідомляє Обозреватель.

Спеціальна версія позашляховика відрізняється ексклюзивними елементами дизайну в кольорі Satin Platinum, а також додатковим опціональним обладнанням, яке вже входить до базової комплектації автомобіля.

Спеціальна версія позашляховика відрізняється ексклюзивними елементами дизайну в кольорі Satin Platinum. Джерело: Porsche

Cayenne Platinum Edition отримав численні деталі в платиновому кольорі, серед яких: декор передніх повітрозабірників, логотип Porsche, інтегрований у світлодіодну смугу задніх ліхтарів, назву моделі на дверях багажника та ексклюзивні 21-дюймові колісні диски. Спортивні вихлопні труби та оздоблення бічних вікон виконані у чорному кольорі. Автомобіль буде запропонований у різних кольорах, включаючи металізовані відтінки Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue та унікальному Crayon.

Пороги дверей із матового алюмінію несуть логотип Platinum Edition. Для оздоблення салону широко використовується текстурований алюміній та сріблясті деталі.

Для оздоблення салону широко використовується текстурований алюміній та сріблясті деталі. Джерело: Porsche

У комплектацію Cayenne Platinum Edition увійшли світлодіодні фари з системою динамічного освітлення, панорамний дах, тонування вікон, акустична система Bose Surround Sound, динамічне освітлення салону, шкіряні спортивні сидіння з 8-позиційним регулюванням, тиснення герба Porsche на передні та задні годинники. панелі приладів. Додатково персоналізувати автомобіль можна за програмою Porsche Exclusive Manufaktur, що пропонує широкий спектр варіантів обробки інтер'єру та екстер'єру – від вибіркових змін до значних модифікацій.

Cayenne Platinum Edition отримав багату комплектацію. Джерело: Porsche

Cayenne Platinum Edition вже доступний для вітчизняних покупців, а перші екземпляри очікуються в Україні у червні 2022 року. Вартість новинки стартує з позначки 2899 930 грн.