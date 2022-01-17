ПриватБанк знизив комісію за оплату через POS-термінали

З 15 січня 2022 року «ПриватБанк» знизив розмір комісії за послуги еквайрингу (прийому платежів за банківськими картками) для бізнес-клієнтів у торговельних точках до 1,8% від суми покупки. Такий тариф діятиме як для нових, так і для наявних клієнтів банку, повідомляє AIN.ua.

Раніше комісія складала від 2% в залежності від банківської операції. Розмір абонплати на місяць не змінився і складає 400 грн.

Для клієнтів, які підключаться до послуг еквайрингу після 15 січня, єдиний тариф 1,8% діятиме автоматично.

Це стало можливим після того, як 12 листопада 2021 року Антимонопольний комітет України прийняв рішення щодо поетапного зниження ставок інтерчейндж, починаючи з 26 листопада 2021 року.

Відповідно з кінця листопада Visa та Mastercard ввели у дію новий розмір комісії інтерчейндж — тепер вона становить 1,2% і поширюється на безготівкові операції за картками Visa та Mastercard в Україні для фізичних осіб як у фізичних торгових точках, так і в онлайні.