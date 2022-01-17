Порошенко назвав працівників ДБР "інопланетянами"
Петро Порошенко під час виступу на мітингу серед своїх прихильників назвав "інопланетянами" представників ДБР, що намагалися вручити йому повістку в аеропорту і спробували забрати його паспорт.
Виступ Порошенка транслював телеканал "Україна 24".
Експрезидент здивований, що силовики не впізнали його і їм знадобилося стільки часу, аби підтвердити особу.
Порошенко заявив: такі дії ДБР доводять, що "вони нас бояться".
"20 хвилин вони мене, п'ятого президента, лідера опозиції, намагалися не допустити в Україну. Вони стягнули переодягнутих прикордонників і на очах журналістів з усього світу вимагали підтвердження того, що я є Порошенком. Вони вимагали підтвердження, що паспорт Порошенка – це мій справжній. Вони інопланетяни, бо не впізнали мене! І так вони хотіли зі мною зустрітися, що тікали від камер, як чорт від ладану!", – емоційно заявив Порошенко.