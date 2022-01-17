Порошенко назвав працівників ДБР "інопланетянами"

Петро Порошенко під час виступу на мітингу серед своїх прихильників назвав "інопланетянами" представників ДБР, що намагалися вручити йому повістку в аеропорту і спробували забрати його паспорт.

Виступ Порошенка транслював телеканал "Україна 24".

Експрезидент здивований, що силовики не впізнали його і їм знадобилося стільки часу, аби підтвердити особу.

Порошенко заявив: такі дії ДБР доводять, що "вони нас бояться".