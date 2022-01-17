Криптомільйонери почали масово переїжджати в Пуерто-Ріко через податкові пільги. Влада цієї держави пропонує преференції для всіх, хто проводить на острові не менше 183 днів на рік, повідомляє Лента.Ру.

Пуерто-Ріко є частиною юрисдикції США, але дія американської Конституції на острові обмежена. Там є своя система самоврядування. У США інвестори платять до 37 відсотків податків на короткостроковий приріст капіталу та до 20 – від довгострокового прибутку. Ті, хто переїхав на острів, можуть знизити ці податкові зобов'язання до нуля, якщо погодяться дотримуватися деяких вимог.​​

Материкові компанії обкладаються федеральним корпоративним податком у вигляді 21 відсотка та ще один податок штату. Якщо компанія експортує свої послуги з Пуерто-Ріко до США або ще кудись, то податкова ставка знижується до чотирьох відсотків. Також популярність Пуерто-Ріко пояснюється тим, що американцям не потрібна віза для польотів.