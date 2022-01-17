Порошенко прибув до суду

Порошенко прибув до суду

Петро Порошенко прибув до будівлі Печерського районного суду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід. Про це повідомляє Телеграм-канал "Сегодня".

Зазначається, що екс-президент узяв слово перед своїми прихильниками, котрі зібралися підтримати його.

Політик подякував присутнім за підтримку та оголосив про початок об'єднання демократичної опозиції.

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Порошенко також заявив, що "ворог знаходиться біля наших воріт" і намагається "розчленувати Україну зсередини" .

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Після короткого виступу перед прихильниками Порошенко пішов до будівлі Печерського райсуду.

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