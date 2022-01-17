Порошенко прибув до суду

Петро Порошенко прибув до будівлі Печерського районного суду Києва, де йому мають обрати запобіжний захід. Про це повідомляє Телеграм-канал "Сегодня".

Зазначається, що екс-президент узяв слово перед своїми прихильниками, котрі зібралися підтримати його.

Політик подякував присутнім за підтримку та оголосив про початок об'єднання демократичної опозиції.

Порошенко також заявив, що "ворог знаходиться біля наших воріт" і намагається "розчленувати Україну зсередини" .

Після короткого виступу перед прихильниками Порошенко пішов до будівлі Печерського райсуду.