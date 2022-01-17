ДБР допитало нардепа Трухіна у справі про ДТП за його участю

Державне бюро розслідувань допитало депутата ВР Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу") у справі про ДТП за його участю, повідомляє Telegram-канал "Українські новини".

"У кримінальному провадженні допитано більше десяти свідків дорожньо-транспортної пригоди, яких вдалося встановити, в тому числі проведено допит Трухіна О. М." , - йдеться у відповіді ДБР на запит.

Зазначається, що про підозру у зазначеній справі нікому не повідомлялося.

Українські новини

Нагадаємо, 26 серпня 2021 року "слуга" Олександр Трухін потрапив у ДТП за участю 3 автомобілів у Києві.