На Землі з'явився новий острів після виверження вулкана

Кілька днів тому виверження викликало цунамі і відправило Тонгу у кам'яний вік. Крихітна країна залишилася без інтернету, тому навіть важко оцінити наслідки стихії, повідомляє Сьогодні.

У 2015 році відбулося виверження цього ж підводного вулкана, внаслідок якого утворився новий острів.

Вчені припускали, що він зруйнується протягом кількох місяців. Але минуло вже сім років, а острівець, як і раніше, на місці.

Цей острів зростав і ще більше збільшився під час недавнього виверження. Фактично, лише минулого місяця менше виверження збільшило розмір острова, на думку експертів, майже на 50 відсотків.