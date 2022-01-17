На Землі з'явився новий острів після виверження вулкана
Кілька днів тому виверження викликало цунамі і відправило Тонгу у кам'яний вік. Крихітна країна залишилася без інтернету, тому навіть важко оцінити наслідки стихії, повідомляє Сьогодні.
У 2015 році відбулося виверження цього ж підводного вулкана, внаслідок якого утворився новий острів.
Вчені припускали, що він зруйнується протягом кількох місяців. Але минуло вже сім років, а острівець, як і раніше, на місці.
Цей острів зростав і ще більше збільшився під час недавнього виверження. Фактично, лише минулого місяця менше виверження збільшило розмір острова, на думку експертів, майже на 50 відсотків.
"На знімках було вперше чітко видно нову структуру острова 2 січня 2022 року. Порівнюючи зображення PlanetScope із середини грудня, до початку останнього виверження, здається, що площа поверхні острова збільшилася майже на 45 відсотків через випадання попелу", – розповіли у NASA.