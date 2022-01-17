Збройні сили України та Великої Британії обмінюватимуться інформацією про загрози
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв провів робочу зустріч із начальником штабу Об'єднаних сил Збройних сил Великої Британії Джо Баттерфіллом, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Сторони узгодили питання обміну інформацією про ситуацію на загрозливих напрямках, а також питання спільного реагування на наявні військові загрози.
"Задля набуття повних оперативних можливостей нам потрібна ваша консультативно-дорадча та експертна допомога з питань порядку роботи Об'єднаного оперативного центру під час проведення операції, а також з планування вогневого ураження противника в операції й особливості його проведення як у ЗС Великої Британії, так і в країнах-членах НАТО", – зазначив Наєв.
Він додав, що командування Збройних сил України високо цінує стратегічні відносини з Великою Британією та всебічну допомогу в протидії Росії.
Своєю чергою Баттерфіл відзначив готовність британської сторони до розширення практичної допомоги у підготовці оперативного складу командування ЗСУ.
"Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво в цьому контексті, а також обмінюватися набутим досвідом під час ведення бойових дій", – наголосив Баттерфілл.
"Відносини України та Великої Британії вже багато разів доводили, що коли ми разом - ми здатні спільно досягати дивовижних результатів", - сказав Наєв за підсумками зустрічі.