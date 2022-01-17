Чоловічий верхній одяг: як залишатися стильним у холода

Одягати тоненьку курточку в сніг та мороз – не просто некомфортно, але й шкідливо для здоров'я. Це ще й безглуздо виглядає. Щоб виглядати стильно та сучасно, не обов'язково купувати лише ультратрендові речі. Достатньо вічної класики, яка ніколи не виходить із моди, повідомляє Men's Life.

Який зимовий верхній одяг купити, щоб було і тепло, і гарно?

Пуховик

Це один із найтепліших варіантів. А ще – зручних, що підійде до будь-якого стилю, від спортивного до ділового. Просто потрібна базова модель: спокійного відтінку, видовжена, прямого крою, лаконічна, без декору. Таку можна носити і з трениками, і з суворим костюмом.

Пальто

Дуже елегантний верхній одяг для любителів класики. Щоб було справді тепло, бери вовняне, твідове або кашемірове пальто. А ось синтетичні матеріали не підійдуть для зими, ти просто замерзнеш. Вибирай силует під свій тип фігури. Правильна посадка допоможе трохи скоригувати пропорції. Подовжене двобортне пальто прямого крою витягне зріст і приховає видатний живіт. Масивні плечі та широкий хутряний комір зроблять акцент на верхній частині тулуба, якщо тобі потрібно її трохи збільшити.

Шуба

Натуральне хутро зараз не в моді. Вироби з екомеха виглядають більш актуально, стильно і не так навмисне. До того ж давно відомо, що гріють вони не гірше. Тому якщо шуба вписується в твій стиль, придивися саме до екологічних матеріалів. Досить хороший варіант – овчина. Такі кожушки не додають зайвого віку, добре сидять по фігурі, можуть бути в різних відтінках та різної довжини.

Безрукавка

Коли тобі потрібно кудись з'їздити машиною, немає сенсу одягатися в громіздкий пуховик. Їх теж існує велика різноманітність: моделі з плащової тканини, замші, вельвету з набивкою з пуху, синтепону та інших невагомих наповнювачів.