У Харківській області виявили перші випадки "Омікрону"

У Харківській області знову намітилася тенденція до зростання захворюваності на COVID-19, приблизно 40% нових випадків викликані штамом "Омікрон", повідомив директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"14 січня було направлено 30 проб до Києва і вже ми маємо результати. Наразі приблизно 40% (виявлених захворювань – ред) – це вже штам "омікрон" , – сказав Хаустов на апаратній нараді в ОДА у понеділок.

Він вкотре нагадав про необхідність вакцинуватися та дотримуватися маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей.

За словами Хаустова, найближчим часом для працівників первинного рівня охорони здоров'я проведуть заняття з особливостей надання допомоги хворим, які заразилися новим штамом, і людям, у яких постковідний стан.