У Харківській області виявили перші випадки "Омікрону"
У Харківській області знову намітилася тенденція до зростання захворюваності на COVID-19, приблизно 40% нових випадків викликані штамом "Омікрон", повідомив директор департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"14 січня було направлено 30 проб до Києва і вже ми маємо результати. Наразі приблизно 40% (виявлених захворювань – ред) – це вже штам "омікрон", – сказав Хаустов на апаратній нараді в ОДА у понеділок.
Він вкотре нагадав про необхідність вакцинуватися та дотримуватися маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей.
За словами Хаустова, найближчим часом для працівників первинного рівня охорони здоров'я проведуть заняття з особливостей надання допомоги хворим, які заразилися новим штамом, і людям, у яких постковідний стан.
"Відсьогодні спільно з міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом розпочинаються заняття для первинки... за особливостями надання допомоги хворим COVID-19 з новим штамом. Вони триватимуть приблизно тиждень. Потім після цього будуть ще окремі навчання з постковідних станів", - сказав Хаустов.