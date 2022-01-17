Ryanair скасував польоти ще за шістьма напрямками
Лоукостер Ryanair скасував шість маршрутів із Харкова до кінця лютого 2022 року, повідомляє Lowcostavia.
З 1 по 28 лютого повністю скасовано рейси з Харкова до Мілана, Будапешта, Вільнюса, Варшави, Кракова та Познані.
Раніше Ryanair скасував на лютий сім напрямків з інших міст України, зокрема:
— зі Львова до Барі, Палермо, Турину та Братислави;
— з Києва до Бидгоща;
— з Херсона до Кракова та Відня.
Повний перелік скасованих рейсів Ryanair з України до 28 лютого 2022 року виглядає так:
— Харків-Вільнюс;
— Харків-Варшава (Модлін);
— Харків-Краків;
— Харків-Познань;
— Харків-Будапешт;
— Харків-Мілан (Бергамо);
— Київ-Бидгощ;
— Львів-Барі;
— Львів-Палермо;
— Львів-Турін;
— Львів-Братислава;
— Херсон-Краків;
— Херсон-Відень.