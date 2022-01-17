Ryanair скасував польоти ще за шістьма напрямками

Лоукостер Ryanair скасував шість маршрутів із Харкова до кінця лютого 2022 року, повідомляє Lowcostavia.

З 1 по 28 лютого повністю скасовано рейси з Харкова до Мілана, Будапешта, Вільнюса, Варшави, Кракова та Познані.

Раніше Ryanair скасував на лютий сім напрямків з інших міст України, зокрема:

— зі Львова до Барі, Палермо, Турину та Братислави;

— з Києва до Бидгоща;

— з Херсона до Кракова та Відня.

Повний перелік скасованих рейсів Ryanair з України до 28 лютого 2022 року виглядає так:

— Харків-Вільнюс;

— Харків-Варшава (Модлін);

— Харків-Краків;

— Харків-Познань;

— Харків-Будапешт;

— Харків-Мілан (Бергамо);

— Київ-Бидгощ;

— Львів-Барі;

— Львів-Палермо;

— Львів-Турін﻿;

— Львів-Братислава;

— Херсон-Краків;

— Херсон-Відень.