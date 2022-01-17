Основні симптоми тахікардії
Тахікардія – це стан, у якому частота серцевих скорочень становить понад 100 ударів на хвилину. За словами лікарів, викликати його можуть багато типів нерегулярних серцевих ритмів (аритмії), повідомляє Профиль.
Зазвичай прискорене серцебиття не є причиною занепокоєння. Наприклад, частота серцевих скорочень підвищується під час фізичних вправ або у відповідь стрес. Як правило, жодних симптомів чи ускладнень тахікардія не викликає. До серйозних проблем можуть призвести лише деякі види стану за відсутності лікування.
Загалом тахікардія має кілька ознак:
- відчуття прискореного серцебиття або сильного стукоту в грудях;
- біль у грудях;
- запаморочення;
- задишка;
- частий пульс.
У деяких людей з тахікардією немає жодних симптомів, і стан виявляють лише при фізичному огляді чи обстеженні серця з іншої причини.
Коли звертатися до лікаря
Медики рекомендують негайно звертатися до лікарні, якщо з'явилися слабкість, задишка, запаморочення чи дискомфорт у грудях. Наприклад, тип тахікардії, званий фібриляцією шлуночків, може призвести до різкого падіння артеріального тиску. Колапс може статися протягом кількох секунд, внаслідок чого пульс зупиниться.