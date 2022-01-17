Зеленський та Дуда проведуть зустріч: у Польщі назвали терміни

Зеленський та Дуда проведуть зустріч: у Польщі назвали терміни
Фото: president.gov.ua

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.

"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", – сказав він.

Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що "незалежно від того, що було вирішено, ми – як союзники – будемо інформовані на різних рівнях".

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