Зеленський та Дуда проведуть зустріч: у Польщі назвали терміни
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони, зокрема, обговорять російську агресію, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Про це заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.
За його словами, останнім часом переговори з Росією проходили в різних форматах.
"Попереду тиждень, протягом якого також будуть численні консультації, переважно серед союзників. Наш президент зустрінеться з президентом України", – сказав він.
Він також додав, що після російсько-американських переговорів є запевнення від американських союзників, що
"незалежно від того, що було вирішено, ми – як союзники – будемо інформовані на різних рівнях".