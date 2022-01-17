Хутряні навушники повернулися в моду

У 2022 році тренди з минулих років повертаються – як хутряні навушники, які були популярними у 2010-х. Зимові образи з цим аксесуаром уже приміряло багато зірок, серед яких і відома любителька ретро-стилю, американська модель Белла Хадід, повідомляє Обозреватель.

Теплі навушники можуть додати незвичності навіть найпростішому лукові, а також стати більш зручною альтернативою шапці. Далі головне про цей "воскреслий" тренд, а також ідеї для ваших образів (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Модна блогерка Олександра Перейра в бежевих навушниках від Fendi у Парижі.

Спочатку цей предмет був розроблений для спортсменів, але успішно "перекочував" у повсякденне життя. ﻿Вони можуть замінити популярні в цьому сезоні шапки біні, бейсболки та балаклави, при цьому зігріватимуть вуха навіть краще.

Теплий зимовий образ із хутряними навушниками. Джерело: Instagram @ivorycamisha

Хадід, наприклад, прикупила для себе відразу кілька варіантів навушників зі штучного хутра: об'ємні сині, обідок яких теж пухнастий і створює ефект віночка, і класичні пастельні.

Хадід у теплих синіх навушниках. Джерело: Instagram @bellahadid

Белла Хадід у хутряних навушниках. Джерело: Instagram @bellahadid

Цей тренд особливо сподобається любителькам об'ємних укладок: навушники залишать зачіску практично недоторканою, тоді як шапки можуть її зіпсувати.

Навушники не зіпсують зачіску. Джерело: Instagram @gxsia

Стилісти зазначають, що вписати навушники у свій гардероб буде легше молодим дівчатам.

Навушники в поєднанні з бежевим пальтом. Джерело: Instagram @ouardazam

Експерти радять поєднувати теплі навушники з об'ємним або довгим і "розслабленим" верхом. Вони добре розбавлять базовий образ, ставши його акцентом.

Зовсім необов'язково, щоб аксесуар повторював колір рукавичок, взуття чи інших предметів гардеробу. Достатньо, щоб він збігався за стилістикою. Або ж навпаки: можна скласти однотонний образ, адже тотал-луки досі у списку трендів.

Лук з хутряними навушниками. Джерело: Instagram @heycarmen