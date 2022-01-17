Популярні в Україні автомобілі боротимуться за екологію

За словами генерального директора Дені Ле Вота, прагнення Dacia продавати недорогі автомобілі дозволить їй виробляти легші та ефективніші автомобілі довше, ніж конкурентам, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Це також означає, що фірмі не доведеться витрачатися на випуск дорожчих гібридів і електромобілів, що підключаються, щоб скоротити викиди CO2 і уникнути дорогих штрафів. У європейській модельній лінійці компанії є один електромобіль – компактний кросовер Spring. Анонсовано, що першим гібридом марки, що підключається, новий семимісний Jogger. І станеться це не раніше 2023 року. Топ-менеджер вважає, що такий обережний підхід щодо впровадження електрокарів має вирішальне значення задля збереження цінової переваги бренду.

Ле Ось зазначив, що є функції, без яких у сучасних машинах не обійтись. Але від деяких можна відмовитись. Наприклад, без кондиціонера вже важко уявити новий автомобіль. А без крісел з електрорегулювання – можна. Відсутність останніх дозволяє суттєво економити на вазі.