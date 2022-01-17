Печерський суд розпочав розгляд справи Порошенка та оголосив перерву

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президентові України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку в рамках справи про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На засіданні присутній сам Порошенко, його адвокати, сторона звинувачення, народні депутати, які прийшли висловити свою підтримку лідеру "Європейської солідарності", представники ЗМІ.

Засідання розпочалося з 40-хвилинним запізненням, учасники процесу чекали на суддю.

Незадовго після початку засідання адвокати Порошенко заявили, що не отримували документів про вручення підозри та попросили оголосити перерву для ознайомлення з цими матеріалами.

Суд задовольнив прохання адвокатів та оголосив перерву до 14:00. За словами адвоката експрезидента Ігоря Голованя, сторона захисту має 2-3 години для ознайомлення з документами.