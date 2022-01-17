Павло Глоба назвав знаки зодіаку, на які чекають проблеми в лютому

Гороскоп на лютий 2022 року від популярного астролога Павла Глоби розкрив, якими сюрпризами зіткнуться представники деяких знаків зодіаку цього місяця. Однак вони швидше будуть неприємними, повідомляє Профиль.

Телець

Глоба не радить Тельцям заводити нові знайомства у лютому. На думку астролога, малознайомі люди зможуть нашкодити особистому життю людей, народжених у період із 21 квітня по 21 травня. Ділові контакти третього місяця зими бажано теж обмежити.

Скорпіон

У лютому у Скорпіонів можуть загостритися хронічні недуги. За найменших проблем представникам знака, що народилися в період з 24 жовтня по 22 листопада, слід звернутися до фахівця.

Козеріг

Астролог рекомендує Козерогам уважно стежити за навантаженням. Не можна у лютому звалювати він обов'язки понад власні можливості. У цьому випадку є ризик не впоратися із завданнями.