Ударну хвилю від виверження вулкана Хунга-Тонга зафіксували в Україні

Ударну хвилю від виверження вулкану в Королівстві Тонга, що відбувся 15 січня, зафіксували прилади в Україні.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Стрибки атмосферного тиску зафіксували на приватних метеостанціях Харківської області: у Харкові, Дергачах, Сахновщині та Вертіївці.

"Перший стрибок зафіксований ввечері 15 січня близько 21 години за місцевим часом, тобто приблизно через 15 годин після найбільш потужної фази виверження. Вторинний стрибок тиску прийшовся на другу половину ночі 16 січня. Відстань від вулкана Хунга-Тонга до Харківщини становить 18 тисяч кілометрів, отже, ударна хвиля поширювалася зі швидкістю близько 1100 км/год" , – йдеться у повідомленні.

Втім люди таких атмосферних змін не відчули.