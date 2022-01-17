Колишній партнер Шевченка висловився про відставку в "Дженоа"

Екс-форвард "Мілана", а нині тренер "Брешії" Філіппо Індзагі відреагував на звільнення Андрія Шевченка з посади наставника "Дженоа". 48-річний фахівець, з яким Шева виступав у "Мілані" у першій половині 2000-х років, підтримав українця, повідомляє Обозреватель.

У коментарі Sky Sport Italia Філіппо поскаржився на невдачу Андрія Миколайовича і висловив упевненість, що в майбутньому все в нього вийде.

"Дуже шкода, що так сталося. У "Дженоа" був складний календар. До того ж клуб підписав контракти з декількома новими гравцями. Але у футболі мало терпіння. У нас чудова робота, вона приносить і радість, і складності. Подібне відбувалося і з мною в минулому. Але я впевнений, що Шевченко "перезапуститься" і стане сильнішим, ніж був. Бажаю йому удачі в майбутньому" , - сказав "коуч" команди другого італійського дивізіону.

Сам Індзагі тренерську кар'єру розпочинав саме у "Мілані" – у сезоні 2014/15, після чого працював у "Венеції", "Болоньї" та "Беневенто".

Днями повний стадіон у Мілані заспівав на честь Шевченка на матчі із "Дженоа".