Ціни на газ у Європі перейшли до зниження

На початку тижня вартість газу на європейських біржах перейшла до падіння. Ф'ючерс на лютий на найбільшому європейському хабі TTF обвалився більш ніж на 7 відсотків порівняно з кінцем минулого тижня, знову опустившись нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

На мінімумі ціна сягала 946 доларів за тисячу кубометрів. У п'ятницю, 14 січня, розрахункова ціна становила 1025,2 доларів. Станом на 12:25 у понеділок вона досягла 987 доларів.

Весною вартість газу на TTF коливалася на рівні 250–300 доларів за тисячу кубометрів. Максимум було зафіксовано 21 грудня – 2190,4 долара за тисячу кубометрів.

Минулого тижня Gas Infrastructure Europe (GIE) повідомила, що сховища газу в Європі спорожніли до 49,33 відсотка. Це на 16 процентних пунктів нижче, ніж у середньому за останні п'ять років. Найгірша ситуація в Австрії (31 відсоток) та Нідерландах (33 відсотки).