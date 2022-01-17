Суд арештував активи ексміністра Демчишина

Печерський суд Києва наприкінці грудня арештував корпоративні права і нерухомість колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина, який разом з Петром Порошенком фігурує у справі про закупівлю вугілля з окупованої території. Про це, з посиланням на ухвалу від 23 грудня, повідомляє Судовий репортер.

Список арештованих активів:

9,99% в АТ «Банк Авангард» (опосередковано через компанію "Вестал Холдінгз ЛТД");

100% статутного капіталу "Лозонско Файненс ЛТД" (Британські Віргінські острови);

9,99% у статутному капіталі компанії "АйСіЮ Холдінгз Лімітед" (Британські Віргінські острови);

9,99% у статутному капіталі компанії "Вестал Холдінгз ЛТД" (Кіпр);

земельна ділянка площею 0,039 га в селі Чайки Київської області;

половина житлового будинку площею 389,6 км м в селі Чайки Київської області;

частина земельної ділянки площею 0,0609 га в селі Чайки Київської області;

домоволодіння у Львівській області.

Пресслужба АТ «БАНК АВАНГАРД» повідомляє, що Володимир Демчишин не є ні прямим, ні опосередкованим власником акцій банку, і не був ним на момент винесення ухвали суду про арешт його майна. У банку повідомляють, що наведена в ухвалі Печерського районного суду інформація є помилковою. Банк вже сповістив про це суд у відповідному клопотанні.