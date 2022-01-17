Біткоїн почав стрімко програвати конкурентам

Частка біткоїну в платежах криптовалютою минулого року впала приблизно на третину, свідчать дані однієї з найбільших платформ для проведення подібних операцій BitPay, повідомляє Лента.Ру.

Вона виявилася 65 відсотків, у 2020 році на біткоїн припадало 92 відсотки. Він почав стрімко програвати конкурентам, хоча поки що утримує лідируючі позиції. Частка Ethereum склала 2021 року 15 відсотків, а «стейблкоїнів» - 13 відсотків. Ще три відсотки припали на криптовалюти Dogecoin, Shiba Inu та Litecoin.

Інвестори стали частіше вибирати «стейблкоїни», тому що вони менш волатильні, ніж інші криптовалюти. Біткоїн у листопаді минулого року встановив історичний рекорд, досягнувши майже 69 000 доларів. Проте вже 10 січня вартість найпопулярнішої криптовалюти вперше з вересня 2021 року опустилася нижче за 40 000 доларів.

За підсумками 2021 біткоїн програв своєму головному конкуренту - Ethereum (ефір). Динаміка ефіру виявилася набагато кращою — 408 відсотків зростання проти 65 відсотків у біткоїна. Така тенденція може зберегтися і у 2022 році, вважають аналітики.