Телескоп показав Зіркові вітрила корабля Арго у космосі

Спіральна галактика NGC 3318 знаходиться в сузір'ї Паруса приблизно за 115 світлових років від Землі, повідомляє Сьогодні.

Спочатку вітрила були частиною набагато більшого сузір'я, відомого як Арго Навіс, на честь легендарного корабля Арго з грецької міфології, пише ESA Hubble.

Але це громіздке сузір'я виявилося непрактично великим, і Арго Навіс був поділений на три окремі частини, названі Карніною, Пуппісом та Вітрилами.

Як і належить галактиці у сузір'ї, натхненному мореплаванням, зовнішні краї NGC 3318 нагадують вітрила корабля.

У NGC 3318 умовно нещодавно відбулося вражаюче астрономічне явище – гігантська наднова, вперше виявлена астрономом-аматором у 2000 році.

Завдяки віддаленості NGC 3318 від Землі вихідна наднова повинна була спалахнути приблизно 1885 року.