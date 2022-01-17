Глава Pfizer вважає, що подальші хвилі COVID будуть викликати менше обмежень

Коронавірусна інфекція COVID-19 продовжить поширюватися по планеті, однак у майбутньому буде викликати менше обмежень, ніж це було досі, повідомляє Ділова столиця.

Про це в понеділок, 17 січня, в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла.

"Цьогорічна хвиля стане останньою з такою великою кількістю обмежень" , — вважає він.

Бурла підкреслив, що вважає за важливе, щоб люди отримали по три дози вакцини від його компанії, оскільки саме тоді вони будуть добре захищені від коронавірусної інфекції.

"Потім ми перейдемо до формату, який передбачає по одній дозі на рік, за винятком людей зі зниженим імунітетом, яким, можливо, потрібно щеплюватися раз на квартал. Також потрібно вакцинувати дітей, щоб захистити їх. У випадку з дітьми ефективність вакцини дуже хороша" , — додав гендиректор Pfizer.

Разом з тим Бурла зазначив, що мРНК-вакцини, однією з яких є вакцина Pfizer, не слід вважати "Священним Граалем" у боротьбі проти COVID-19.