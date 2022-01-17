Гороскоп здоров'я на тиждень 17-23 січня

Зірки і планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг.﻿Овен, повідомляє УНІАН.

Зірки рекомендують Овнам пити більше соку, особливо свіжовичавленого. Корисними будуть морквяний, яблучний, томатний, гранатовий соки. А ось від кави, алкоголю і енергетичних напоїв на цьому тижні краще відмовитися.

Телець

Цей тиждень - ідеальний шанс змінити свої харчові звички. Якщо ви давно хотіли сісти на дієту, їсти більше овочів або спробувати щось незвичайне - зробіть це на цьому тижні.

Близнюки

Зірки допомагатимуть Близнюкам, які захочуть позбутися шкідливої звички. У вас обов'язково все вийде. Ви навіть здивуєтеся як легко було кинути згубну звичку. Доля особливо посміхнеться тим, хто хоче кинути палити.

Рак

На цьому тижні ви часто будете відчувати стрес і напругу, тому потрібно більше розслаблятися. Спробуйте прийняти ванну з сіллю або сходити в сауну на вихідних. Корисно буде також виїхати на природу, поспілкуватися з тваринами або зайнятися улюбленим хобі.

Лев

Смуток і злість часто будуть долати Левів на цьому тижні, що неодмінно відіб'ється на самопочутті. Ви дуже гостро потребуєте позитивних емоцій. Приділіть час речам, які приносять вам задоволення. Проводьте час з приємними людьми.

Діва

На цьому тижні Дівам потрібні помірні фізичні навантаження для гарного самопочуття. Дотримуйтесь техніки безпеки і не перестарайтеся, але і лінуватися не потрібно. Якщо не вистачає часу на повноцінні тренування, постарайтеся хоча б прогулюватися 30 хвилин в день.

Терези

На цьому тижні може часто боліти шлунок. Не виключені отруєння і алергічні реакції. Постарайтеся не їсти нічого незвичайного і несвіжого. На вихідних рекомендується дотримуватися рослинної дієти або провести розвантажувальний день.

Скорпіон

Ніякі хвороби і нездужання вам не загрожують, якщо ви будете зберігати позитивний настрій. Не шукайте у себе хвороби і не накручуйте себе. Шукайте способи зняти негатив і розслабитися.

Стрілець

На цьому тижні у вас може часто змінюватися артеріальний тиск. Зверніть увагу на цей небезпечний симптом. Не буде зайвим пройти консультацію кардіолога. Також Стрільцям потрібно берегти очі і проводити менше часу за комп'ютером, тому що ваш зір зараз вразливий.

Козеріг

Козероги часто будуть себе накручувати і надмірно переживати за своє здоров'я. Вам потрібно розслабитися. Те, чого ви боїтеся, дійсно може статися, якщо ви будете постійно думати про погане. Козерогам не варто слухати ніяких порад і припущень від рідних і близьких без медичної освіти.

Водолій

Самолікування може бути дуже небезпечно для Водоліїв на цьому тижні. Ні в якому разі не призначайте собі ліки самі і не користуйтеся народними засобами, навіть якщо точно впевнені в результаті. Можете тільки сильніше запустити хворобу.

Риби

Пийте більше води на цьому тижні, а також знизьте споживання солі. Так ви будете почувати себе набагато краще і уникнете появи набряків. У п'ятницю і на вихідних можливий сильний головний біль.