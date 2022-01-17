"Динамо" не взяло на збір п'ятьох основних футболістів

Вранці в понеділок, 17 січня, київське "Динамо" вилетіло на перший зимовий тренувальний збір до Іспанії, де проведе чотири контрольні матчі. Звернула на себе увагу відсутність у списку команди одразу кількох основних футболістів, повідомляє Обозреватель.

Як пише сайт "Динамоманія", посилаючись на власні джерела, захисники збірної України Ілля Забарний та Олександр Караваєв, а також білоруський форвард Ілля Шкурін заразилися коронавірусом. Молодий форвард Ерік Рамірес відбув у розпорядження збірної Венесуели до матчів відбору чемпіонату світу. А захисник Денис Попов продовжує лікування. Тож їх в Іспанії поки не побачимо.

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун.

Захисники: Бурда, Шабанов, Тимчик, Сирота, Кендзера, Дубінчак, Вівчаренко, Боль.

Півзахисники: Сидорчук, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, де Пена, Циганков, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Вітіньйо, Буяльський, Антюх, Бражко, Н. Волошин.

Нападники: Кулач, Бесєдін, Супряга.

Кияни в аеропорту. Джерело: ФК "Динамо"

Офіційний сайт "Динамо" нічого не повідомив про причини відсутності футболістів. Лише зауважив, що вони приєднаються до партнерів пізніше.

Привертає увагу повернення до ростеру форварда Артема Бесєдіна, який отримав серйозну травму ще на Євро-2020. Тренувальний збір в Аліканте триватиме до 17 січня.