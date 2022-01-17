Військовий облік жінок: у 2022 році штрафів не буде

Жінкам не треба терміново звертатись до територіальних центрів комплектування для постановки на військовий облік. Наразі триває робота над удосконаленням цієї процедури, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож, будуть зміни про які Міноборони обов’язково повідомить" , - повідомила Маляр.

Заступниця міністра також запевнила, що упродовж 2022 року штрафів за невчасне оформлення на військовий облік не буде, наразі це питання також вивчається на предмет можливих змін.

Маляр поінформувала, що триває робота над питанням спрощення всіх процедур постановки на облік - як чоловіків, так і жінок, в тому числі і "цифровізація" тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн.

Раніше Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік як військовозобов'язаних. Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року, документ набрав чинності 17 грудня.

У переліку наводиться 35 видів спеціальностей. Там є всі найпопулярніші сфери – від громадського харчування до банківської справи, а ще: програмісти, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів, діловоди, рекламники тощо.