Делегація Конгресу США приїхала в Україну

Делегація Конгресу США сьогодні відвідує Київ, щоб підтвердити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та висловити підтримку її демократичним реформам, повідомляє Укрiнформ.

До складу делегації входять сенатори- республіканці Роб Портман, Кевін Крамер, Роджер Вікер та сенатори-демократи Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар і Річард Блюменталь.

Вони планують зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Сенатори також зустрінуться з міністром енергетики Германом Галущенком та іншими представниками енергетичного сектору для обговорення енергетичної безпеки України.

Після зустрічі з Президентом України сенатори проведуть брифінг для ЗМІ.

У Києві глава МЗС України Дмитро Кулеба вже зустрівся з делегацією.

"Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ" , - зазначив Кулеба.