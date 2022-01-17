П'ять простих вправ від болю в плечі

У плечовому суглобі болючі відчуття можуть мати різні причини, але терапія цього явища завжди комплексна. Важливою її мірою є вправи для плечового суглоба, спрямовані на відновлення функціональності суглобів при травмах, після вивихів та операцій, при артрозі та артритах, повідомляє Доктор Демченко.

Гімнастика сприяє збільшенню рухливості суглобів, зменшенню внутрішньосуглобових набряків, зміцненню м'язового корсета та нормалізації фізичної активності. Дивіться докладніше у відео, як розібратися з болем у плечі після травм та операцій за 5 простих кроків.